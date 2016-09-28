В правительстве заявили о завершении кризисной паузы

По мнению первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, ситуация экономического кризиса в России завершается. Он заявил об этом на заседании расширенной коллегии Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Надеюсь… мы перейдем к фазе устойчивого роста, когда будет заканчиваться эта кризисная пауза… и мы видим, что она заканчивается», — приводят слова Шувалова «Известия» со ссылкой на информагентства. «Пока мы переживаем сложное время, хотя оно и не такое острое, как это было в 2015 году»,— добавил первый вице-премьер.