В правительстве РФ нет согласия по темпам увеличения МРОТ

Между социальным и экономическим блоками правительства ведутся споры относительно темпов повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом рассказал глава Минтруда Максим Топилин.

«Минэкономразвития волнует тема, что если МРОТ увеличивать, то за этим увеличиваются страховые платежи с индивидуальных предпринимателей, и они предлагают оторвать ставку, у нас для ИП ставка нестандартная, она зависит от МРОТ», - приводит его слова «Газета.ру».

В МЭР считают, что повышение МРОТ спровоцирует уход в «тень» частных предпринимателей. В Минтруде полагают, что ведомство переоценивает риски. По словам Топилина, этого не произошло, когда МРОТ был поднят с шести до семи с половиной тысяч рублей.

Ранее глава Минтруда сообщил, что закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму может быть принят до конца текущего года. В документе предполагается, что МРОТ будет повышаться поэтапно. Так, с 1 января 2018года он должен составлять 90% от прожиточного минимума, а с начала 2019 года сравняться с ним.