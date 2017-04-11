В правительстве согласились с переносом президентских выборов в РФ

Правительство России без замечаний одобрило законопроект о переносе даты президентских выборов в 2018 году.

Согласно документу, выборы главы государства должны состояться 18 марта – в годовщину присоединения Крыма к России.

В ближайшее время должно начаться обсуждение проекта в Госдуме. Предполагается, что в первом чтении он будет рассмотрен 14 апреля, сообщает «Экономика сегодня».