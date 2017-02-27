В правительстве РФ разработали план повышения рождаемости

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что в ближайшее время социальный блок кабмина представит руководству страны пакет предложений и мер, направленных на улучшение демографической ситуации, поддержку материнства и детства.

Как отметила вице-премьер в кулуарах Инвестфорума в Сочи, в социальном блоке правительства в настоящее время прорабатываются вопросы материнского капитала и меры поддержки демографии.

Ольга Голодец сообщила, что разработаны дополнительные меры с учетом складывающейся ситуации. «В ближайшее время мы предложим шаги по поддержке материнства и детства руководству нашей страны, и я надеюсь, что мы будем услышаны и поддержаны», - цитирует ТАСС вице-премьера.

По ее словам, каждый год меры по поддержке материнства должны быть более результативны, «потому что численность женщин в фертильном возрасте у нас сокращается стремительно».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство
Следующая новость Эстонская полиция раздаст местным водителям сладкое за трезвость

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО