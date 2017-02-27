В правительстве РФ разработали план повышения рождаемости

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что в ближайшее время социальный блок кабмина представит руководству страны пакет предложений и мер, направленных на улучшение демографической ситуации, поддержку материнства и детства.

Как отметила вице-премьер в кулуарах Инвестфорума в Сочи, в социальном блоке правительства в настоящее время прорабатываются вопросы материнского капитала и меры поддержки демографии.

Ольга Голодец сообщила, что разработаны дополнительные меры с учетом складывающейся ситуации. «В ближайшее время мы предложим шаги по поддержке материнства и детства руководству нашей страны, и я надеюсь, что мы будем услышаны и поддержаны», - цитирует ТАСС вице-премьера.

По ее словам, каждый год меры по поддержке материнства должны быть более результативны, «потому что численность женщин в фертильном возрасте у нас сокращается стремительно».