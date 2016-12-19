В правительстве рассказали о готовности продолжить господдержку ипотеки

Правительство России продлить срок действия программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, жилищное строительство является задачей как экономической, так и социальной. Поэтому власти должны обеспечить большинство граждан доступным и качественным жильем, сообщает НСН.

Программа господдержки ипотеки была запущена в 2015 году в качестве антикризисной меры. Изначально была рассчитана на 12 месяцев, но потом была продлена. Срок ее действия истекает 31 декабря.

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