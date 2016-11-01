В правительстве одобрили законопроект об электронном больничном

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о применении листка нетрудоспособности в виде электронного документа.

Документ, подготовленный Минтрудом, предполагает использование как традиционного больничного на бумажном носителе, так и электронного. Последний будет формироваться в автоматизированной информационной системе и заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Оба документа будут иметь равную юридическую силу.

В правительстве отметили, что использование электронного больничного позволит упростить документооборот и сократит количество обращений застрахованных лиц. Кроме того, граждане смогут получать информацию о выплатах на Едином портале госуслуг, передает РИА «Новости».