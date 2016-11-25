В правительстве объявили о прекращении падения доходов россиян
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что падение доходов населения страны закончилось. Правительство ожидает, что в будущем году они начнут расти.
По словам Шувалова, реальные доходы некоторых групп населения уже «хоть немного, но растут». В то же время он признал, что пока это происходит не так, как хотелось бы кабмину. «Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти», - цитирует чиновника РИА «Новости».
Он также выразил надежду на рост потребительского спроса, отметив, что в настоящее время потребители «ведут себя достаточно аккуратно».
Следующая новость Пушков опроверг слова генсека НАТО о безобидности расширения альянса
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии