В правительстве объявили о прекращении падения доходов россиян

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что падение доходов населения страны закончилось. Правительство ожидает, что в будущем году они начнут расти.

По словам Шувалова, реальные доходы некоторых групп населения уже «хоть немного, но растут». В то же время он признал, что пока это происходит не так, как хотелось бы кабмину. «Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти», - цитирует чиновника РИА «Новости».

Он также выразил надежду на рост потребительского спроса, отметив, что в настоящее время потребители «ведут себя достаточно аккуратно».