В правительстве Москвы назвали срок сноса «хрущоб»

Столичная программа ликвидации ветхого жилья может охватить около 8 тысяч домов, их снос и строительство новых городских комплексов потребуют примерно два десятка лет. Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, это очень масштабные планы, которые учитывают немало трудностей. «Реализация этой программы может растянуться на 20 лет», - цитирует Левкина «Интерфакс».

Чиновник добавил, что в настоящий момент прорабатываются основные параметры программы, параллельно будут вноситься необходимые изменения в нормативную и законодательную базу. Только после этого, подчеркнул Левкин, можно будет конкретно говорить, «сколько кварталов, где и в какие сроки появятся в Москве».

Столичные власти планируют, что после завершения в 2018 году программы сноса ветхих пятиэтажек, город приступит к полной ликвидации «хрущевок». Новая программа сноса затронет около 8 тыс. домов, в которых проживает 1,6 млн москвичей.

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