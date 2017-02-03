В правительстве Франции расценили инцидент у Лувра как теракт

Премьер-министр Франции Бернар Казнев назвал нападение на полицейских у Лувра «террористической атакой».

Инцидент произошел накануне. Согласно сообщениям французских СМИ, неизвестный, вооруженный мачете, атаковал патрульных с криками «Аллах акбар!» В результате один из полицейских получил легкое ранение.

Правоохранители открыли по нападавшему огонь, выпустив в него пять пуль. В настоящее время он госпитализирован, его состояние оценивается медиками как тяжелое. У злоумышленника были с собой два рюкзака, но при осмотре взрывчатки в них обнаружено не было.

Место происшествия оцеплен, из Лувра эвакуированы все посетители, сообщает издание Le Monde.