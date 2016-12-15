У правительства нет планов по возврату прогрессивной шкалы НДФЛ

В настоящее время правительство не планирует отказываться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в пользу прогрессивной. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что сейчас такой вопрос на повестке дня не стоит. В то же время премьер не исключил, что когда-нибудь власти могут вернуться к его обсуждению.

Медведев отметил, что с каждым годом налоговая база НДФЛ увеличивается. «Этот налог не падает, а растет, потому что люди считают, что налог надо платить - он умеренный, он нормальный», - цитирует главу правительства «Интерфакс».

Премьер напомнил о негативном опыте применения в России прогрессивной шкалы НДФЛ в 90-е годы и добавил, что находит более справедливым, когда налоги все платят, а не избегают их.

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