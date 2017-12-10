Пранкеры Вован и Лексус попросили Петра Порошенко «сражаться с Саакашвили честно»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом отпустить экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Они считают, что дело в отношении политика сфальсифицировано, передает агентство «URA.RU». Свое обращение к украинскому лидеру пранкеры опубликовали в соцсетях на странице Столярова.

Они отметили «мужество» Саакашвили, который в одиночку бросил вызов «коррупции, клановости и построению на Украине авторитарного государства». «Мы также прекрасно понимаем, что политическое преследование Саакашвили санкционировано именно вами (Порошенко - прим. РП)», - написали пранкеры в обращении к Порошенко.

Ранее Вован и Лексус разыграли президента Украины от имени премьер-министра Грузии. В разговоре пранкеры убедились в заинтересованности Порошенко устранить Саакашвили от политической жизни на Украине.