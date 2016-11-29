Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Киева Виталия Кличко

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под прозвищами Вован и Лексус, утверждают, что разыграли мэра Киева Виталия Кличко, позвонив ему от имени одного высокопоставленного европейского чиновника.

Пранкеры рассказали об этом украинскому изданию Страна.ua, пообещав в ближайшее время опубликовать полную запись беседы, - сообщает ТАСС.

Телефонные хулиганы обсудили с градоначальником тему безопасности в украинской столице, причем разговор велся на английском, а сам Кличко в момент беседы находился в ночном клубе.

- Мы уже слышали Кличко на русском языке. Но на английском - это нечто. Его помощница сказала, что он идеально говорит по-английски, хотя мы предлагали ему своего помощника. Но то как говорит Кличко на английском - это просто какой-то ад, - рассказал Лексус.