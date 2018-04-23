Пранкеры узнали правду о «Новичке» у главы ОЗХО

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмету Узюмджу от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Входе беседы глава ОЗХО признал, что яд, которым отравили экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, мог быть изготовлен где угодно.

«По мнению наших экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать. Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и это может быть правдой», — заявил человек, представленный как Узюмджу на записи разговора.

Пранкеры также спросили его, могло ли вещество быть изготовлено в США, и он не исключил такой возможности.

Он также подчеркнул, что, хотя материалы для производства этого вещества легко доступны, необходимы высококвалифицированные специалисты и хорошего уровня лаборатория. 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в пригороде Лондона веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок».

В преступлении сразу же обвинили Россию, однако никаких доказательств причастности Москвы так и не предоставили, сообщает «РИА Новости».