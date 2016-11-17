Пранкер Вован опроверг свою связь с российскими спецслужбами

Разыгравший президента Украины Петра Порошенко российский пранкер Владимир Кузнецов, более известный под псевдонимом Вован, опроверг свою связь со спецслужбами, заявив, что вместе с напарником Алексеем Столяровым (Лексусом) звонил украинскому лидеру от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по собственной инициативе.

- Порошенко мы звонили по собственной инициативе, и уже не в первый раз. Мы работаем исключительно на себя, а Цеголко озвучил любимую версию украинских политиков: что бы ни произошло — это происки Путина и российских спецслужб. Это уже даже не смешно, — рассказал РИА «Новости» Кузнецов.

Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко признал факт разговора Петра Порошенко с российскими пранкерами и обвинил их в связях со спецслужбами РФ.

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