Пранкер Вован обнародовал разговор Порошенко с «президентом Киргизии»

Владимир Кузнецов, более известный как пранкер Вован, опубликовал свой разговор с президентом Украины Петром Порошенко, который он вел от лица президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

В первую очередь Вован поинтересовался у украинского лидера, какую тот занимает позицию по поводу пребывания в СНГ, - сообщает РИА «Новости».

- Полноценное сотрудничество в рамках СНГ, ведущую роль в котором играет Россия, противоречит здравому смыслу, — заявил Порошенко.

После этого «стороны» обсудили ситуацию вокруг кондитерской фабрики компании Roshen в Липецке. Пранкер предложил Порошенко оформить владение производством на «своих людей», чтобы на президента Украины не оказывали давление. Тот в ответ заявил, что очень признателен.

Ранее пресс-служба Порошенко сообщила о состоявшихся телефонных переговорах между президентами Украины и Киргизии, что вызвало удивление в аппарате киргизского лидера, поскольку Атамбаев с Порошенко не контактировал. Уже тогда киргизская сторона предположила, что Порошенко мог стать жертвой пранкеров.

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