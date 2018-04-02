Пранкер Вольнов разгневал Роскомнадзор

Россияне, возмущенные действиями украинского пранкера Никиты Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов, потребовали у Роскомнадзора заблокировать его канал в Youtube, раскрученный на трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Именно Вольнов вбросил фейковую информацию о том, что власти скрывают реальное число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Он обзвонил морги Кемерово и от имени сотрудника МЧС сообщил о необходимости готовить 300 мест под тела погибших на пожаре. Вброс пранкера принес ему десятикратное увеличение дохода от видеоблога в Youtube.

По словам директора Института новейших государств, международного эксперта Алексея Мартынова, в своем решении Роскомнадзор не может руководствоваться эмоциональной реакцией.

Он пояснил, что решение о блокировке канала пранкера будет продиктовано исключительно буквой закона.

«Варианты действий четко прописаны в российском законодательстве и инструкциях Роскомнадзора по поводу распространения контента, разжигающего национальную рознь, панику и прочее. Все эти вещи там есть и подробно описаны», - сказал эксперт.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Кувикова-Вольнова по факту возбуждения ненависти и вражды. Пранкер заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Комментируя свои действия, гражданин Украины Евгений Вольнов заявил, что продолжит «глумиться» над россиянами, так как находится «в состоянии войны с Россией». Он также отметил, что угрызения совести его не терзают, и жертв страшной трагедии ему не жаль, сообщает агентство Nation news.

Власти Украины уже заявили, что не выдадут Вольнова России.

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