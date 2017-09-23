Пранкер Лексус разыграл спепредставителя США по Украине Курта Волкера
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) сообщил, что в течение часа от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова общался со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.
В интервью RT Столяров сказал: «Я вчера час общался с Волкером. Мы затрагивали с ним стратегические вопросы, касающиеся Украины, России, Минских соглашений. Волкер, видимо, это Порошенко слил».
Пранкер добавил, что разговор с Волкером в скором времени будет опубликован.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
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