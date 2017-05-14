Пранкер из Австралии попытался сорвать выступление Джамалы на «Евровидении»

Во время выступления на «Евровидении» победительницы прошлого года украинской певицы Джамалы на сцену выбежал мужчина с австралийским флагом и снял штаны.

Как пишет Lenta.ru, спустя несколько секунд после начала ее выступления на сцену выскочил молодой человек, обежал вокруг Джамалы и снял с себя штаны вместе с трусами. Охрана поспешила вынести его со сцены. Сама певица никак не отреагировала на случившееся.

Сообщается, что выбежавший на сцену человек - известный пранкер Виталий Седюк, который не раз нападал на звезд во время светских мероприятий. Так, в сентябре 2016 года Седюк попытался поцеловать ягодицы американской телезвезды Ким Кардашьян.