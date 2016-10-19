В Праге задержан российский хакер

Полиция Праги при участии Федерального бюро расследований США задержала российского хакера, который находился в розыске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное радио.

По данным СМИ, россиянина подозревают в компьютерных атаках на цели на территории США.

- Разыскивавшийся был настолько удивлен, что не оказал никакого сопротивления. Во время операции задержанному стало плохо, полицейские оказали ему первую помощь, а затем он был отправлен в больницу, - сообщил представитель полицейского управления Праги Давид Шон.

В настоящее время россиянин арестован. Скорее всего, его выдадут США.