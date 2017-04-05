Познер выступил за легализацию наркотиков

Известный российский журналист Владимир Познер выступил за легализацию наркотиков. Об этом он сообщил, выступая на творческом вечере в Воронеже.

По мнению Познера, наркобизнес сейчас приносит преступникам огромные деньги, а легализация положит этому конец. Он также сравнил нелегальную торговлю наркотиками с последствиями принятия сухого закона в США, приведшего к незаконной торговле спиртным.

Познер предложил продавать наркотические препараты в аптеках, чтобы доступ к ним стал легальным. Именно так, по его мнению, будет положен конец криминальной наркоторговле.

«Когда я это сказал, я это пояснил. Я же не идиот, чтобы сказать, что надо легализовать наркотики, и все. Я же не совсем безумный человек — сказать такую вещь без комментариев. Я четко изложил, почему я считаю, что это надо сделать, как и то, почему надо отменить сухой закон и легализовать торговлю спиртным», — сказал Познер в беседе с Life.

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