Познер сравнил Порошенко с руководством СССР

Телеведущий Владимир Познер сравнил политику президента Украины Петра Порошенко с методами, которые использовало советское руководство.

По его мнению, украинский лидер, запрещая российские социальные сети и ношение георгиевской ленточки, повторяет путь запрета в СССР западной прессы.

Познер отметил, что руководство СССР боялось той правды, которая замалчивалась в советских СМИ, а Порошенко боится правды соцсетей и других интернет-ресурсов.

«Что касается запрета на ношение георгиевской ленты, то можно только поражаться деградации умов», – цитирует «Федерал пресс» слова телеведущего.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке на территории страны популярных молодежных соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российских ресурсов «Яндекс» и Mail.ru.

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