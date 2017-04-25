Познер предсказал поражение Ле Пен на выборах во Франции

Телеведущий Владимир Познер считает, что лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен потерпит поражение во втором туре президентских выборов во Франции.

По его мнению, у Ле Пен нет никаких шансов на победу, поскольку против нее объединились все проигравшие в первом туре кандидаты, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на пресс-службу телеведущего.

Сам Познер, который является гражданином Франции, голосовал в Москве. Кому именно он отдал свой голос в первом туре и за кого будет голосовать во втором, телеведущий не раскрыл.