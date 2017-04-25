Познер предсказал поражение Ле Пен на выборах во Франции
Телеведущий Владимир Познер считает, что лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен потерпит поражение во втором туре президентских выборов во Франции.
По его мнению, у Ле Пен нет никаких шансов на победу, поскольку против нее объединились все проигравшие в первом туре кандидаты, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на пресс-службу телеведущего.
Сам Познер, который является гражданином Франции, голосовал в Москве. Кому именно он отдал свой голос в первом туре и за кого будет голосовать во втором, телеведущий не раскрыл.
Следующая новость Бомбардировщик США сгорел из-за птицы
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии