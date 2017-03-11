Познер и Литвинова извинились перед танцором-инвалидом на «Минуте славы»

Рената Литвинова и Владимир Познер извинились перед участником проекта «Минута славы» Евгением Смирновым за свои высказывания в адрес инвалида.

Видео с извинениями выложено на сайте Первого канала. Выйдя к участнику на сцену, Владимир Познер обратился к нему: «Вы понимаете, что я не хотел никак вас обидеть, когда говорил то, что я говорил?» Евгений Смирнов сказал, что не будет принимать дальнейшее участие в шоу.

Однако Познер призвал танцора продолжить свое выступление в проекте: «Я просто все равно хочу принести свои извинения, не за то, что я сказал, а за то, что я сказал так, что не был понят правильно. Я очень прошу вас все-таки участвовать в проекте».

Рената Литвинова также подчеркнула, что не желала обидеть Евгения своими высказываниями.

В одном из выпусков программы участник из Сочи Евгений Смирнов, являясь инвалидом без одной ноги, выступил с парным танцем. После этого номера Познер назвал выступление «запрещенным приемом», а Литвинова объявила Смирнова «человеком-ампутантом» и посоветовала пристегнуть вторую ногу, сообщает ТАСС.

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