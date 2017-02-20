Позиция Киева стала причиной отмены начала отвода вооружений в Донбассе
Отвод запрещенного вооружения от линии соприкосновения в Донбассе перенесен на 21 февраля, заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.
По его словам, вооруженные силы ДНР готовы были сегодня отвести свое вооружение, но отвод так и не состоялся по причине неготовности ВСУ Украины.
Переговоры при посредничестве ОБСЕ с Киевом об отводе запрещенной минскими договоренностями военной техники в Донбассе продолжаются, сообщил представитель министерства обороны ДНР. Об этом сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Немецкая киноактриса Марика Рекк оказалась советской шпионкой
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии