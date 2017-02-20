Позиция Киева стала причиной отмены начала отвода вооружений в Донбассе

Отвод запрещенного вооружения от линии соприкосновения в Донбассе перенесен на 21 февраля, заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

По его словам, вооруженные силы ДНР готовы были сегодня отвести свое вооружение, но отвод так и не состоялся по причине неготовности ВСУ Украины.

Переговоры при посредничестве ОБСЕ с Киевом об отводе запрещенной минскими договоренностями военной техники в Донбассе продолжаются, сообщил представитель министерства обороны ДНР. Об этом сообщает «РИА Новости».