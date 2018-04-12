Пойман автор первой фальшивой купюры 2000 рублей

Житель Амурской области подделал банкноты номиналом 2000 рублей, распечатав их на струйном принтере.

На допросе подозреваемый признался, что напечатал 2000 рублей в единственном экземпляре.

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение в середине октября 2017 года, а уже в феврале банкнотой с изображением космодрома Восточный расплатились на автозаправочной станции в селе Среднебелая Ивановского района Приамурья.

Правоохранители изучили записи камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на 8 лет со штрафом, сообщает «Экономика сегодня».