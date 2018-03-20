В МО поймали мошенников с вкладами
В городе Ногинске полиция задержала двух жителей Московской области, обманом выманивших у местных жителей более пяти миллионов рублей.
Мошенники представлялись сотрудниками дополнительного офиса известного банка и предлагали гражданам разместить в нем свои сбережения под высокий процент. На уловку злоумышленников попались 12 человек, которые и обратились в полицию.
Правоохранители задержали подозреваемых, намеревавшихся скрыться с полученными деньгами. В отношении них возбуждено уголовное дело. В настоящее время злоумышленники находятся под арестом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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