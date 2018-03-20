Появлению воды на Марсе способствовали вулканы

Вулканическая активность около четырех миллиардов лет назад привела к появлению на Марсе океана, а также климатическим изменениям.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли уточняют, что речь идет о вулканическом нагорье Тарсис. Именно оно сыграло ключевую роль в образовании воды на Красной планете.

Кроме того, специалисты отметили, что с тех пор Марс потерял столько воды, что ее хватило бы на покрывающий всю планету океан 140-метровой глубины, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.