Появлению воды на Марсе способствовали вулканы
Вулканическая активность около четырех миллиардов лет назад привела к появлению на Марсе океана, а также климатическим изменениям.
Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли уточняют, что речь идет о вулканическом нагорье Тарсис. Именно оно сыграло ключевую роль в образовании воды на Красной планете.
Кроме того, специалисты отметили, что с тех пор Марс потерял столько воды, что ее хватило бы на покрывающий всю планету океан 140-метровой глубины, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
Следующая новость «Росатом» намерен извлечь золото из старых гаджетов
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии