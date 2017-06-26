УК появится новый вид взяток

На рассмотрение Госдумы поступил проект поправок в уголовное законодательство, подготовленный Комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

Он предусматривает введение в УК РФ нового понятия – неимущественная взятка. В комитете пояснили, что в данном случае речь будет идти о взаимовыгодных услугах. В частности, когда чиновник, используя свои служебные возможности, помогает какой-либо коммерческой структуре в обмен на трудоустройство родственника.

Кроме того, поправками предусмотрено увеличение срока наказания за взяточничество – до четырех лет лишения свободы.

Наряду с этим предусматривается распространение антикоррупционного законодательства на третейских судей. Их предлагается наказывать за злоупотребления своими полномочиями лишением свободы до трех лет, передает URA.RU со ссылкой на ФАН.

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