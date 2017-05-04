В США появится комитет по борьбе со «скрытым» влиянием России

Палата представителей конгресса США подтвердила необходимость создания комитета для противодействия «скрытому» влиянию России в других странах.

Уточняется, что подготовленный двумя партиями документ затрагивает вопросы противодействия угрозам нацбезопасности, а также предполагает усиление надзора над разведкой США.

Конгрессмены полагают, что все расходы по созданию и содержанию нового комитета будут включены в новый проект федерального бюджета США.

Среди обязанностей нового ведомства будет борьба с «тайным вещанием», «манипуляцией СМИ», «дезинформацией» и «финансированием агентов влияния», сообщает «Экономика сегодня».