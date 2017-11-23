В МО появится кластер для корейского бизнеса
В Подмосковье планируют создать индустриальный парк для южнокорейских компаний.
По словам губернатора Андрея Воробьева, регион стремится к максимально комфортному, безопасному и прибыльному сотрудничеству с инвесторами.
«Хотелось бы, чтобы наше партнерство наращивалось, особенно сейчас, когда президенты наших стран подтверждают готовность к сотрудничеству, к развитию наших экономических и культурных отношений», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» заявление главы области на встрече с представителями корейских властей и бизнеса в Сеуле.
Корейские предприниматели, в свою очередь, отметили привлекательность области для сотрудничества с точки зрения развития высокотехнологичного производства и большой численности населения.
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