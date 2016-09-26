В РФ появится гиперзвуковое оружие

Российские оборонные предприятия занимаются разработкой гиперзвукового оружия. Ожидается, что первые результаты будут представлены в начале 2020-х годов.

– Сейчас этому направлению уделяется должное внимание, что не может не радовать. Ведется ряд проектов и с Фондом перспективных исследований при Военно-промышленной комиссии. Поверьте, у нас уже есть интересные результаты по этому направлению, – рассказал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов. По его словам, в изобретениях используются образцы советских разработок.

Эксперт отмечает, что сравнивать свои разработки с США и Китаем не имеет смысла, поскольку в некоторых отраслях они превосходят РФ, но в других Москва их опережает, сообщает ТАСС. Обносов также добавил, что большие ресурсы необходимо вкладывать в исследовательскую работу и эксперименты.