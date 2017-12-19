В США появился памятник Бабе Яге

В Майами у входа в ресторан «LIQUE Miami» установлена скульптура героини русских сказок Бабы Яги.

Скульптура представляла РФ на престижной выставке персонажей массовой культуры со всего мира Miami Art Week. Ее автор – Ирина Лагошина – пояснила, что своей работой попыталась разрушить западные стереотипы о России.

«Баба-Яга — сильный мифологический архетип, повлиявший на формирование ментальности русского народа. Несмотря на специфическую внешность, она — герой очень мощный, мудрый и справедливый», - цитирует скульптора Ura.ru.

На выставку в Майами Лагошина привезла копию скульптуры из бронзы, которая некоторое время назад была установлена в Екатеринбурге. По мнению российских участников мероприятия, благодаря Бабе Яге американский и русский города стали побратимами.

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Места: Россия, США
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