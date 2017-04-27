В МО появилось новые «Населенные пункты воинской доблести»

Почетные звания были присвоены Звенигороду, поселку Колюбакина селу Ярополец и деревням Ленино и Леоново.

Заместитель председателя правительства области и руководитель главного управления территориальной политики Александр Костомаров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что ходатайства о присвоении звания подали семь населенных пунктов. Правительственная комиссия рассмотрела их в трех чтениях и удовлетворила пять ходатайств.

Селу Каменское и деревне Степыгино в присвоении почетного звания отказали. Причину этого собеседник издания не назвал.