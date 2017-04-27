В МО появилось новые «Населенные пункты воинской доблести»
Почетные звания были присвоены Звенигороду, поселку Колюбакина селу Ярополец и деревням Ленино и Леоново.
Заместитель председателя правительства области и руководитель главного управления территориальной политики Александр Костомаров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что ходатайства о присвоении звания подали семь населенных пунктов. Правительственная комиссия рассмотрела их в трех чтениях и удовлетворила пять ходатайств.
Селу Каменское и деревне Степыгино в присвоении почетного звания отказали. Причину этого собеседник издания не назвал.
Следующая новость Килограммовая монета «Золотой Путин» поступила в продажу
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии