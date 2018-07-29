Появились новые подробности в деле об отравлении Скрипалей

Полиция Британии считает, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери стоят две группы из России.

Предположительно, одна группа доставила отравляющее вещество в страну, а другая участвовала в отравлении. Как пишет «Коммерсантъ», «Новичок» мог быть ввезен в Великобританию под видом парфюмерии.

В марте Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке в парке Солсбери. Британия обвинила в отравлении Россию и в связи с инцидентом выслала из страны российских дипломатов.

Позже в Эймбери отравились еще двое человек - Чарли Роули и Дон Стерджес нашли без сознания в доме. Позже женщина скончалась.