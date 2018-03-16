Появились новые подробности в «деле Скрипаля»

Вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, могло находиться в чемодане его дочери.

Согласно сведениям британского издания The Telegraph, Юлия Скрипаль, также пострадавшая от действия яда, незадолго до происшествия побывала в России. По версии спецслужб, отравляющим веществом могли быть пропитаны различные вещи, находившиеся в ее чемодане – одежда, косметика и тому подобное, передает Nation News.

В то же время следствие отвергает версию о том, что отравители Скрипаля и его дочери сами приезжали в Великобританию с отравляющим веществом.