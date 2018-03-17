Появились новые детали убийства бизнесмена Николая Глушкова в Лондоне

Компаньона Бориса Березовского Николая Глушкова могли задушить собачьим поводком. Такой версии придерживаются британские следователи.

Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что Глушков скончался от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Следствие уточнило, что не выявило связи между смертью партнера Березовского и отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Глушков был заочно осужден в России на восемь лет за хищения у «Аэрофлота». На днях его нашли мертвым в Лондоне. В окружении бывшего топ-менеджера авиакомпании говорят, что он умер «как Борис Березовский», передает «РИА Новости».

16 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лондон не уведомил Москву о смерти экс-заместителя гендиректора «Аэрофлота».

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