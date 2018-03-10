Появилась новая версия крушения российского Ан-26 в Сирии

Расследование крушения Ан-26 в Сирии, в результате которого погибли 39 человек, подтвердило версию о технической неисправности воздушного судна.

Как сообщает «Коммерсантъ», в результате повреждения закрылков самолет «клюнул» в землю, не дотянув 500 метров до аэродрома. Источник в военно-транспортной авиации рассказал, что при заходе на посадку на ВПП базы Хмеймим в Алеппо у Ан-26 возникли проблемы с управлением самолета.

Сразу после трагедии Минобороны заявило, что она произошла по техническим причинам. Позже появилась версия, что авиакатастрофу спровоцировал сдвиг ветра – сильный порыв, из-за которого самолет накренился и рухнул.