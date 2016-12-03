Появилась новая версия о причинах аварии «Прогресса»

К аварии грузового космического корабля «Прогресс МС-04» могли привести неполадки непосредственно на его борту.

Источник на космодроме Байконур рассказал «Интерфаксу», что нештатная ситуация привела к преждевременному разделению с третьей ступенью, и в результате корабль не вышел на орбиту.

По словам собеседника агентства, у «Прогресса» вышли антенны, но не раскрылись солнечные батареи. «Есть сведения о том, что корабль при этом оказался в неконтролируемом вращении и получил внешние повреждения», - добавил источник.

Ранее сообщалось, что к аварии «Прогресса» могли привести проблемы с ракетой-носителем. Собеседник агентства отметил, что до потери телеметрии все системы ракеты работали в штатном режиме.