Появилась новая версия о причинах аварии «Прогресса»
К аварии грузового космического корабля «Прогресс МС-04» могли привести неполадки непосредственно на его борту.
Источник на космодроме Байконур рассказал «Интерфаксу», что нештатная ситуация привела к преждевременному разделению с третьей ступенью, и в результате корабль не вышел на орбиту.
По словам собеседника агентства, у «Прогресса» вышли антенны, но не раскрылись солнечные батареи. «Есть сведения о том, что корабль при этом оказался в неконтролируемом вращении и получил внешние повреждения», - добавил источник.
Ранее сообщалось, что к аварии «Прогресса» могли привести проблемы с ракетой-носителем. Собеседник агентства отметил, что до потери телеметрии все системы ракеты работали в штатном режиме.
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