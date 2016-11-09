СМИ повысили шансы Трампа на победу до 95%

Шансы Дональда Трампа выиграть президентские выборы в США составляют 95%.

Такие данные приводит издание The New York Times, которое еще совсем недавно оценивало его шансы всего лишь в 17%. Экс-советник Трампа Картер Пейдж соглашается с изданием. По его мнению, уже можно говорить о победе миллиардера.

Согласно последним данным, Трамп лидирует в 25 штатах, тогда как Клинтон – только в 18. На счету Трампа 244 голоса выборщиков, Клинтон удалось заручиться поддержкой только 215. Для победы на выборах кандидат должен получить 270 голосов из 538. Аналитики прогнозирую, что Трамп наберет около 300 голосов.