СМИ повысили шансы Трампа на победу до 95%
Шансы Дональда Трампа выиграть президентские выборы в США составляют 95%.
Такие данные приводит издание The New York Times, которое еще совсем недавно оценивало его шансы всего лишь в 17%. Экс-советник Трампа Картер Пейдж соглашается с изданием. По его мнению, уже можно говорить о победе миллиардера.
Согласно последним данным, Трамп лидирует в 25 штатах, тогда как Клинтон – только в 18. На счету Трампа 244 голоса выборщиков, Клинтон удалось заручиться поддержкой только 215. Для победы на выборах кандидат должен получить 270 голосов из 538. Аналитики прогнозирую, что Трамп наберет около 300 голосов.
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