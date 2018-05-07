МО повысила показатель выживаемости младенцев
В Подмосковье в первом квартале текущего года на 11% снизилась младенческая смертность.
В настоящее время этот показатель в области составляет 3,4 промилле, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на первого заместителя главы правительства региона Ольгу Забралову.
В центральном округе младенческая смертность достигает 4,6 промилле, а в целом по России – 5,1.
В Минздраве области полагают, что улучшению ситуации способствовало открытие центров материнства и детства.
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