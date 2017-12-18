Повышенный уровень сахара в крови матери опасен для ребенка
Специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили, что повышенный уровень сахара в крови женщины при беременности грозит новорожденному пороком сердца.
Исследователи провели анализ медицинских записей более 19 тысяч матерей и их детей. Методом исключения они отсеяли женщин со значительными отклонениями по весу и детей с врожденными генетическими заболеваниями, а также матерей, у которых диабет уже был к моменту беременности или развился в процессе.
В итоге они установили, что повышение уровня глюкозы в первом триместре на 10 миллиграммов на децилитр крови увеличивает риск развития у младенца врожденного порока сердца на 8%, сообщает издание The Journal of Pediatrics.
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