Повышенный уровень сахара в крови матери опасен для ребенка

Специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили, что повышенный уровень сахара в крови женщины при беременности грозит новорожденному пороком сердца.

Исследователи провели анализ медицинских записей более 19 тысяч матерей и их детей. Методом исключения они отсеяли женщин со значительными отклонениями по весу и детей с врожденными генетическими заболеваниями, а также матерей, у которых диабет уже был к моменту беременности или развился в процессе.

В итоге они установили, что повышение уровня глюкозы в первом триместре на 10 миллиграммов на децилитр крови увеличивает риск развития у младенца врожденного порока сердца на 8%, сообщает издание The Journal of Pediatrics.