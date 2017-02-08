Повышение пенсионного возраста не стоит в повестке правительства РФ
Закон об индексации пенсий остается актуальным, но никаких дискуссий на тему повышения пенсионного возраста в правительственных кабинетах не происходит, сообщила глава Минтруда Ольга Голодец.
По словам вице-премьера, она всякий раз пользуется возможностью ответственно завить, что тема повышения пенсионного возраста не обсуждается в правительстве, передает ТАСС.
Данный вопрос «не рассматривается ни в каком виде, ни в одном проектном документе его нет», - подчеркнула Ольга Голодец в Госдуме во время «правительственного часа».
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