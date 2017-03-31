Повторный запуск Falcon 9 стал «революцией» в космической индустрии

Компания SpaceX провела успешную посадку уже использованной первой ступени ракеты Falcon 9.

По словам владельца компании SpaceX Илона Маска, успешное завершение этого полета стало «революцией» в космической индустрии, так как возможность повторно использовать самую дорогую часть ракетного ускорителя просто перевернула мир космической промышленности.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома, расположенного на мысе Канаверал. Этот старт стал первым в мире повторным запуском первой ступени, сообщает агентство Nation news.