Поврежденный в Рязани дом восстановят
Дом в Рязани, поврежденный сегодня при взрыве бытового газа, будет восстановлен. Технический, десятый и девятый этажи планируется демонтировать.
Как сообщил зампред правительства Рязанской области Владимир Трушкин, власти намерены привести дом в порядок, передает ТАСС.
Сегодня утром в Рязани произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Погибли три человека. Разрушены несколько квартир на последних этажах здания.
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