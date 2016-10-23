Поврежденный в Рязани дом восстановят

Дом в Рязани, поврежденный сегодня при взрыве бытового газа, будет восстановлен. Технический, десятый и девятый этажи планируется демонтировать.

Как сообщил зампред правительства Рязанской области Владимир Трушкин, власти намерены привести дом в порядок, передает ТАСС.

Сегодня утром в Рязани произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Погибли три человека. Разрушены несколько квартир на последних этажах здания.