Поводом для стрельбы в Орландо стал рабочий конфликт

Стали известны подробности стрельбы в американском городе Орландо, закончившейся гибелью людей.

В местной полиции утверждают, что произошедшее не является терактом. Стрельбы открыл сотрудник одного из офисов. Поводом для этого послужил рабочий конфликт.

В результате происшествия погибли не менее пяти человек, включая стрелявшего, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: происшествия
Следующая новость Пострадавший во время бури ребенок скончался в Москве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО