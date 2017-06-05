Поводом для стрельбы в Орландо стал рабочий конфликт

Стали известны подробности стрельбы в американском городе Орландо, закончившейся гибелью людей.

В местной полиции утверждают, что произошедшее не является терактом. Стрельбы открыл сотрудник одного из офисов. Поводом для этого послужил рабочий конфликт.

В результате происшествия погибли не менее пяти человек, включая стрелявшего, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.