Поводом для стрельбы в Орландо стал рабочий конфликт
Стали известны подробности стрельбы в американском городе Орландо, закончившейся гибелью людей.
В местной полиции утверждают, что произошедшее не является терактом. Стрельбы открыл сотрудник одного из офисов. Поводом для этого послужил рабочий конфликт.
В результате происшествия погибли не менее пяти человек, включая стрелявшего, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
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