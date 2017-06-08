Повод для празднования 12 июня известен только 3% россиян

О том, что 12 июня отмечается годовщина принятия Декларации о суверенитете России, которая была подписана в этот день в 1990 году, знают только 3% граждан.

Треть россиян (32%) полагают, что 12 июня является Днем независимости РФ. Еще 2% считают, что это – годовщина выборов первого президента, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

Для 3% опрошенных 12 июня вообще не является праздником.