Повод для празднования 12 июня известен только 3% россиян
О том, что 12 июня отмечается годовщина принятия Декларации о суверенитете России, которая была подписана в этот день в 1990 году, знают только 3% граждан.
Треть россиян (32%) полагают, что 12 июня является Днем независимости РФ. Еще 2% считают, что это – годовщина выборов первого президента, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Для 3% опрошенных 12 июня вообще не является праздником.
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