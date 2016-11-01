Бой Поветкина со Стиверном состоится 17 декабря в Екатеринбурге

Промоутер Андрей Рябинский выиграл торги на право проведения боя за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном. Встреча боксеров-тяжеловесов на ринге состоится в Екатеринбурге 17 декабря.

- Я выиграл торги на право организации проведения этого боя, мы договорились, что мы проведем его в Екатеринбурге, там у нас появляется партнер, это крупная компания, имеющая отношение к боксу, мы договорились сделать это совместно. Что касается документов, то сейчас все находится в стадии обсуждения и скоро они будут подписаны, - цитирует Рябинского «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

Промоутер уточнил также, что время и место проведения боя не изменились – 17 декабря, Екатеринбург.

Ранее руководство WBC сообщило о том, что Поветкин и Стиверн разыграют титул временный титул чемпиона мира. Кроме того, с российского спортсмена будут сняты все обвинения в употреблении запрещенного препарата мельдония.

Как сообщалось, Всемирное антидопинговое агентство признало, что Поветкин не нарушил никаких антидопинговых правил, а обнаруженный в его пробе в мае 2016 года мельдоний является слишком незначительной дозой для вынесения санкций в отношении россиянина.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: спорт
Следующая новость Гаджеты влияют на детский сон

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО