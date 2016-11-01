Бой Поветкина со Стиверном состоится 17 декабря в Екатеринбурге

Промоутер Андрей Рябинский выиграл торги на право проведения боя за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном. Встреча боксеров-тяжеловесов на ринге состоится в Екатеринбурге 17 декабря.

- Я выиграл торги на право организации проведения этого боя, мы договорились, что мы проведем его в Екатеринбурге, там у нас появляется партнер, это крупная компания, имеющая отношение к боксу, мы договорились сделать это совместно. Что касается документов, то сейчас все находится в стадии обсуждения и скоро они будут подписаны, - цитирует Рябинского «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

Промоутер уточнил также, что время и место проведения боя не изменились – 17 декабря, Екатеринбург.

Ранее руководство WBC сообщило о том, что Поветкин и Стиверн разыграют титул временный титул чемпиона мира. Кроме того, с российского спортсмена будут сняты все обвинения в употреблении запрещенного препарата мельдония.

Как сообщалось, Всемирное антидопинговое агентство признало, что Поветкин не нарушил никаких антидопинговых правил, а обнаруженный в его пробе в мае 2016 года мельдоний является слишком незначительной дозой для вынесения санкций в отношении россиянина.