Бой Поветкина с канадцем Стиверном отменен

Бой россиянина Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе не состоится, сообщил глава WBC Хосе Сулейман.

- WBC официально отменяет поединок Поветкин - Стиверн в связи с положительной пробой Поветкина на остарин, - говорится в сообщении.

Поветкин после паузы в карьере, связанной с разбирательством по делу о мельдонии, в субботу в Екатеринбурге должен был провести бой с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Об этом сообщает «Интерфакс».