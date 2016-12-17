Бой Поветкина с канадцем Стиверном отменен
Бой россиянина Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе не состоится, сообщил глава WBC Хосе Сулейман.
- WBC официально отменяет поединок Поветкин - Стиверн в связи с положительной пробой Поветкина на остарин, - говорится в сообщении.
Поветкин после паузы в карьере, связанной с разбирательством по делу о мельдонии, в субботу в Екатеринбурге должен был провести бой с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Об этом сообщает «Интерфакс».
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