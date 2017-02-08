Поветкин и Уайлдер подали друг на друга в суд

Боксеры Александр Поветкин и Деонтей Уайлдер предъявили друг другу иски. Суд присяжных в США уже приступил к их рассмотрению.

Так, американский спортсмен требует от россиянина пять миллионов долларов в качестве компенсации за несостоявшийся поединок. Он обвиняет Поветкина в употреблении допинга и нарушении условия проведения поединка.

Поветкин, в свою очередь, хочет получить от американца 34,5 миллиона долларов, в том числе за ущерб репутации, нанесенный путем клеветы. Представитель россиянина отметил, что боксер употреблял мельдоний до внесения его в список запрещенных. При этом добавил, что следы препарата могут сохраняться в организме длительное время после окончания приема, сообщает агентство Ura.ru.

Бой между Поветкиным и Уайлдером должен был состояться в мае прошлого года. Однако он был отменен из-за обнаружения в допинг-пробе россиянина мельдония.

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Места: Россия, США
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