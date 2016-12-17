Поветкин принес извинения болельщикам за отмену боя со Стиверном
Боксер Александр Поветкин извинился перед болельщиками за срыв боя с канадским спортсменом Вермейном Стиверном.
«Вы знаете, какая-то у них в последнее время традиция: всегда перед боем находят они допинг, допинг проваливаю всегда я», - цитирует «Интерфакс» заявление Поветкина в эфире телеканала «Матч».
Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку. Он отметил, что сильно переживает из-за случившегося и выразил надежду на справедливое разрешение ситуации.
Боксер провел 17 декабря поединок с французским спортсменом Жоанном Дюопа, победив нокаутом в шестом раунде.
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